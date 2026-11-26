RADAR BOGOR – Pasar mobil bekas Tanah Air menyimpan sejumlah sedan mewah yang kini keberadaannya semakin sulit ditemukan.

Salah satunya Honda Legend 2002, sedan flagship produksi Honda yang menawarkan kemewahan, mesin V6 berkapasitas besar, serta fitur premium yang tergolong istimewa pada masanya.

Sekilas, tampilan sedan berkelir merah ini mungkin mengingatkan sebagian orang pada Honda City Type Z.

Advertisement Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ukuran bodinya jauh lebih besar dengan desain elegan yang mencerminkan statusnya sebagai mobil kelas atas.

Posisinya bahkan berada di atas Honda Accord dalam jajaran produk Honda pada era tersebut.

Berdasarkan ulasan kanal YouTube Ridwan Hanif, Honda Legend generasi ini termasuk mobil yang sangat jarang dijumpai di Indonesia.

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Pasalnya, model tersebut tidak pernah dijual secara resmi oleh agen pemegang merek Honda Prospect Motor (HPM), melainkan masuk ke Tanah Air melalui importir umum (IU) dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU).

Unit yang menjadi objek ulasan merupakan spesifikasi pasar Australia. Hal itu terlihat dari konfigurasi setir kanan serta penggunaan seluruh indikator berbahasa Inggris.

Menurut pemiliknya, jumlah Honda Legend generasi tersebut yang masih tersisa di Indonesia diperkirakan hanya sekitar empat unit. Dari jumlah itu, mobil dengan warna merah bahkan disebut hanya ada dua unit.

Mesin V6 3.500 Cc, Satu Keluarga dengan Honda NSX

Sebagai sedan flagship, Honda Legend dibekali dimensi bodi yang mendekati lima meter dengan lebar lebih dari 1,8 meter. Namun, keistimewaan utamanya justru terletak pada sektor dapur pacu.