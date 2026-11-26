RADAR BOGOR – Persaingan sepeda motor listrik semakin menarik dengan hadirnya inovasi baru dari pabrikan otomotif dunia.

Kali ini, Hero MotoCorp melalui merek kendaraan listriknya, VIDA, tengah menyiapkan UBX 06, motor listrik bergaya supermoto yang mulai menjalani pengujian di jalan raya India.

Kemunculan UBX 06 dalam balutan kamuflase pengujian menjadi perhatian setelah model tersebut sebelumnya diperkenalkan dalam pameran otomotif internasional EICMA 2026 di Milan, Italia.

Advertisement Dikutip dari kanal YouTube @VIDA World dan Hero MotoCorp, UBX 06 merupakan sepeda motor listrik pertama yang dikembangkan oleh submerek VIDA.

Kehadirannya sekaligus menandai langkah baru VIDA dalam memperluas jajaran kendaraan listrik.

Jika selama ini merek tersebut lebih dikenal melalui produk skuter listrik, UBX 06 justru hadir dengan konsep motor bergaya supermoto yang memiliki desain agresif dan posisi berkendara tegak.

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Desain Supermoto dengan Rangka Teralis

Berdasarkan foto-foto yang beredar saat menjalani pengujian, sejumlah bagian bodi UBX 06 masih ditutupi kamuflase.

Meski begitu, bentuk keseluruhan motor terlihat tidak jauh berbeda dari prototipe yang sebelumnya dipamerkan di EICMA 2026.

Bagian depan tampil menonjol dengan lampu utama LED berdesain tajam. Karakter sporty semakin diperkuat oleh penggunaan setang lebar serta suspensi depan jenis upside-down.

Pada bagian struktur, motor listrik ini mengandalkan rangka baja model trellis yang dipadukan dengan suspensi belakang monoshock.