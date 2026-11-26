RADAR BOGOR – Mengendarai mobil manual membutuhkan kenyamanan dan respons pedal kopling yang baik.

Namun, seiring pemakaian, sebagian pengemudi mungkin merasakan pedal kopling semakin keras atau berat ketika diinjak.

Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya masalah pada komponen sistem kopling maupun kebiasaan berkendara yang kurang tepat.

Advertisement Pedal kopling yang berat juga dapat membuat kaki cepat mengalami kelelahan, terutama ketika mobil harus menghadapi kemacetan panjang atau sering melewati jalan menanjak.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan injakan kopling terasa lebih berat.

Salah satunya berasal dari komponen sistem kopling yang mengalami keausan, seperti release bearing, pilot bearing, hingga pegas atau pelat penekan pada cover clutch yang mulai melemah.

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Selain itu, kampas kopling yang sudah menipis atau aus juga dapat menjadi bagian dari permasalahan yang perlu diperiksa.

Pada mobil yang masih menggunakan sistem kopling mekanis, kondisi kabel kopling yang kering dan minim pelumasan juga berpotensi menghambat pergerakan. Akibatnya, tarikan kabel terasa seret dan pedal menjadi lebih sulit diinjak.

Kebiasaan Mengemudi Bisa Mempercepat Keausan Kopling

Selain faktor kondisi komponen, cara pengemudi mengoperasikan pedal kopling turut berpengaruh terhadap usia pakai sistem transmisi manual.

Kebiasaan menginjak maupun melepas pedal kopling secara kasar dan mendadak dapat mempercepat keausan komponen.