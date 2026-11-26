RADAR BOGOR – Pemilik Kawasaki Ninja 150 RR perlu mewaspadai kondisi air radiator yang tiba-tiba meluap hingga menyembur keluar saat mesin dihidupkan atau digas.

Gejala tersebut bukan sekadar masalah pada sistem pendingin, tetapi bisa menjadi indikasi adanya kebocoran kompresi yang masuk ke jalur sirkulasi air radiator.

Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau panas berlebih.

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Salah satu tanda yang bisa diamati adalah cairan radiator yang terus terdorong masuk ke tabung reservoir hingga meluap.

Dalam kasus tertentu, semburan air bahkan terlihat ketika putaran mesin ditingkatkan.

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Gejala lainnya terlihat dari keluarnya asap putih tebal melalui selang hawa tabung reservoir.

Sementara itu, bagian kubah kepala silinder juga tampak menguning akibat paparan temperatur mesin yang terlalu tinggi.

Kanal YouTube Komar Motor membagikan tayangan penanganan Kawasaki Ninja 150 RR yang mengalami gangguan tersebut.

Dalam proses perbaikannya, mekanik melakukan pemeriksaan dan mengganti seal head silinder yang diduga menjadi penyebab masuknya tekanan kompresi ke sistem pendingin.