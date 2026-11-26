RADAR BOGOR – Persaingan mobil listrik keluarga di Indonesia semakin menarik dengan kehadiran Hyundai Neira EV.

Diperkenalkan dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026, Hyundai Neira EV, SUV listrik asal Korea Selatan ini menawarkan kapasitas tujuh penumpang, beragam fitur modern, serta harga mulai Rp388 juta.

Mengutip ulasan kanal YouTube TIM Channel, Hyundai Neira EV menjadi salah satu kendaraan yang menarik perhatian pengunjung pameran.

Advertisement Mobil ini menggabungkan dimensi yang relatif kompak dengan konfigurasi tiga baris kursi, sehingga dapat menjadi pilihan kendaraan listrik untuk kebutuhan keluarga.

Selain menawarkan kapasitas penumpang yang besar, Neira EV juga hadir dengan sejumlah fitur keselamatan dan kenyamanan.

Harga yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan Hyundai kepada calon konsumen.

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Dari sisi produksi, Hyundai Neira EV merupakan kendaraan rakitan lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 80 persen.

Menariknya, baterai yang digunakan turut memanfaatkan material berbasis nikel, salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Baterai mobil listrik ini juga dirancang untuk menghadapi karakteristik jalan dan kondisi cuaca di Tanah Air.

Ketahanannya didukung sertifikasi IP67 yang memberikan perlindungan terhadap air, termasuk genangan banjir, serta IP69 yang membuat komponen baterai tahan terhadap paparan debu dan lumpur.