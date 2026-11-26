RADAR BOGOR — CFMOTO memperkenalkan 675NK GP, naked bike edisi khusus yang tampil dengan balutan grafis balap Aspar Racing Team.

Mengusung mesin tiga silinder berkapasitas 675 cc dengan tenaga mencapai 89 hp, motor CFMOTO ini diproduksi secara terbatas dan hanya mendapat jatah 98 unit untuk pasar Inggris.

Dikutip dari kanal YouTube @SMChannelBG, CFMOTO 675NK GP tampil mencolok melalui kombinasi warna Champion Blue yang dipadukan dengan aksen hitam mengilap, cyan, dan magenta.

Advertisement Desain tersebut terinspirasi dari motor balap CFMOTO yang berlaga di kelas Moto2 dan Moto3 bersama Aspar Racing Team.

Kehadiran 675NK GP bukan hanya sebatas pengembangan konsep. Motor ini sebelumnya diperkenalkan sebagai model konsep dalam ajang EICMA 2025.

Tingginya respons pengunjung dan calon konsumen terhadap tampilannya kemudian mendorong CFMOTO untuk membawa model tersebut ke tahap produksi dalam jumlah terbatas.

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Mesin Tiga Silinder 675 cc, Tenaga 89 HP

Dari sektor performa, CFMOTO 675NK GP masih mengandalkan mesin tiga silinder segaris berkapasitas 675 cc. Jantung pacunya menggunakan sistem pendingin cairan dan teknologi DOHC.

Konfigurasi tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 89 hp pada putaran mesin 11.000 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 70 Nm pada 8.250 rpm.

Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan. Untuk mendukung perpindahan gigi, CFMOTO menyematkan slipper clutch serta quickshifter yang memungkinkan pengendara menaikkan posisi gigi tanpa perlu menarik tuas kopling.

Kombinasi mesin dan transmisinya mempertahankan karakter naked bike kelas menengah yang mengedepankan performa sekaligus kelincahan untuk digunakan berkendara.