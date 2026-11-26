RADAR BOGOR – Pengemudi perlu mewaspadai lampu indikator rem tangan atau hand brake yang tetap menyala meskipun tuas rem sudah diturunkan.

Kondisi ini bukan sekadar gangguan pada panel instrumen, tetapi bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem pengereman kendaraan.

Mengacu pada panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, lampu indikator hand brake dengan simbol tanda seru umumnya menyala ketika rem tangan sedang diaktifkan.

Advertisement Indikator tersebut juga dapat terlihat saat kunci kontak berada pada posisi ON sebelum mesin kendaraan dinyalakan.

Namun, apabila mesin sudah hidup dan tuas rem tangan telah dilepaskan tetapi lampu peringatan masih menyala, pengemudi perlu segera melakukan pemeriksaan.

Salah satu penyebab yang dapat memicu kondisi tersebut adalah berkurangnya volume minyak rem di dalam tabung reservoir yang berada di ruang mesin.

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Ketika permukaan minyak rem turun hingga mencapai batas minimum, sensor pada tabung reservoir akan mendeteksi perubahan tersebut.

Selanjutnya, sensor mengirimkan sinyal ke panel instrumen sehingga lampu indikator rem menyala sebagai peringatan bagi pengemudi.

Jika menemukan kondisi seperti ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memeriksa ketinggian minyak rem pada tabung reservoir.

Apabila volumenya berkurang, cairan perlu ditambahkan menggunakan minyak rem yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.