RADAR BOGOR – Persaingan motor naked bike bermesin 125 cc semakin menarik dengan kehadiran F.B Mondial Piega 125 model 2027.

Pabrikan asal Italia tersebut menghadirkan sejumlah penyegaran pada motor bergaya sporty ini, mulai dari sektor mesin, rangka, hingga komponen kaki-kaki.

Mengutip kanal YouTube @F.BMONDIAL-JAPAN, Piega 125 MY2027 diperkenalkan dalam pameran EICMA 2026.

Advertisement Model terbaru ini tetap mengusung desain naked bike yang agresif, tetapi mendapatkan sejumlah pengembangan teknis untuk menunjang performanya.

Salah satu pembaruan penting terdapat pada sektor dapur pacu. F.B Mondial kini membekali Piega 125 dengan mesin satu silinder berkapasitas 124 cc yang telah menggunakan teknologi DOHC, empat katup, serta sistem pendingin cairan.

Mesin 124 cc Hasilkan Tenaga 14,3 HP

Advertisement Jantung pacu Piega 125 MY2027 mampu memproduksi tenaga maksimal sebesar 10,5 kW atau setara sekitar 14,3 CV pada putaran 9.500 rpm.

Adapun torsi tertingginya mencapai 10,7 Nm pada 7.000 rpm. Tenaga mesin tersebut disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan yang dipadukan dengan sistem injeksi elektronik atau Electronic Fuel Injection (EFI).

Kombinasi mesin dan transmisi ini dirancang untuk menghadirkan karakter berkendara yang responsif, sesuai dengan kebutuhan motor naked sport berkapasitas mesin kecil.

Dibekali Suspensi Upside-Down dan Rem Cakram

Pembaruan juga menyentuh sektor kaki-kaki. Pada bagian depan, F.B Mondial memasang suspensi upside-down berdiameter 41 mm dengan jarak main mencapai 120 mm.

Sementara itu, suspensi belakang menggunakan model monoshock dengan jarak main yang sama, yakni 120 mm.