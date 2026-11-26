RADAR BOGOR – Standar samping motor yang mendadak menjuntai ketika kendaraan melaju perlu segera mendapat perhatian.

Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan karena ujung batang standar bisa menghantam aspal, terutama saat motor melintasi jalan bergelombang atau sedang menikung.

Masalah tersebut dapat dialami berbagai jenis sepeda motor, baik motor bebek seperti Honda Supra X 125 maupun motor sport seperti Yamaha Vixion.

Advertisement Salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah pegas spiral penarik standar samping mengalami kerusakan, patah, atau terlepas dari dudukan pengaitnya.

Melalui kanal YouTube zam motor, dibagikan tutorial memasang pegas standar samping yang baru dengan memanfaatkan obeng minus.

Cara ini menggunakan prinsip tuas pengungkit sekaligus bidang luncur sehingga proses pemasangan dapat dilakukan lebih mudah tanpa perlu menarik pegas dengan tenaga besar.

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Berikut penjelasan mengenai penyebab kerusakan, risiko saat berkendara, serta langkah memasang dan merawat pegas standar samping motor.

1. Penyebab Pegas Standar Samping Motor Patah atau Terlepas

Pegas standar samping bisa mengalami kerusakan akibat faktor usia dan pemakaian.

Komponen yang terus-menerus menerima tarikan selama bertahun-tahun berisiko mengalami kelelahan material, khususnya pada bagian lekukan yang berfungsi sebagai pengait.

Faktor lingkungan juga dapat mempercepat kerusakan. Air hujan, lumpur, dan kotoran yang menempel di area bawah motor berpotensi menimbulkan karat.