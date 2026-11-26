RADAR BOGOR – Rem mobil menjadi salah satu komponen paling penting dalam menjaga keselamatan saat berkendara.

Karena itu, ketika pedal rem mobil terasa semakin dalam, ngempos, atau bahkan amblas saat diinjak, pemilik kendaraan perlu segera memeriksa sistem pengeremannya.

Salah satu kemungkinan penyebab kondisi tersebut adalah kebocoran tekanan hidrolik pada master rem.

Advertisement Jika pemeriksaan pada karet rem roda tidak menemukan masalah, kerusakan bisa saja berasal dari seal di dalam master rem.

Sebelum memutuskan mengganti seluruh unit master rem yang membutuhkan biaya lebih besar, penggantian seal kit master rem bagian atas dapat menjadi salah satu opsi perbaikan.

Mengacu pada panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, proses penggantian seal kit diawali dengan membongkar master rem dari dudukannya.

Advertisement Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian karena setiap komponen memiliki susunan dan arah pemasangan tertentu.

Langkah pertama dilakukan dengan melepas pipa rem serta baut yang mengikat master rem pada booster.

Setelah terlepas, kuras minyak rem lama dan bersihkan tabung penampungan agar tidak ada kotoran yang mengganggu proses perbaikan.

Selanjutnya, lepaskan baut penahan di bagian depan master rem. Setelah itu, buka pengunci snap ring untuk mengeluarkan rangkaian piston beserta pegas dari dalam tabung silinder.