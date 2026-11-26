RADAR BOGOR – BAIC Indonesia terus memperkuat langkah bisnisnya di tengah ketatnya persaingan industri otomotif nasional.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, produsen kendaraan asal China tersebut berhasil mencatat kenaikan penjualan wholesale sebesar 52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pencapaian ini menjadi landasan bagi PT JIO Distribusi Indonesia (JDI), selaku agen pemegang merek BAIC di Indonesia, untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat daya saing merek tersebut di Tanah Air.

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Berdasarkan catatan perusahaan, volume penjualan wholesale BAIC mencapai 691 unit hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dari 454 unit yang dibukukan pada periode Januari-Oktober 2025.

Mengacu pada tren pertumbuhan tersebut, BAIC Indonesia memasang target penjualan wholesale sebanyak 950 unit hingga penghujung 2026. Target ini sekitar 60 persen lebih tinggi dibandingkan pencapaian sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 594 unit.

Advertisement Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya, menilai peningkatan penjualan tersebut mencerminkan perkembangan positif penerimaan konsumen terhadap BAIC di Indonesia.

Menurut Dhani, pertumbuhan wholesale sebesar 52 persen hingga Oktober 2026 merupakan hasil yang menggembirakan, terlebih industri otomotif saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi.

"Pertumbuhan wholesale sebesar 52 persen hingga Oktober 2026 merupakan pencapaian positif bagi BAIC Indonesia, terutama di tengah kondisi industri otomotif yang masih penuh tantangan dan persaingan semakin kompetitif," ujar Dhani dalam kegiatan Media Brunch & Connect with BAIC Indonesia di ajang Gaikindo Auto Week 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan penjualan tersebut tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus membenahi strategi pemasaran, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat bisnis, BAIC Indonesia turut mempersiapkan perluasan jaringan pemasaran dan layanan. Dari 20 dealer resmi yang telah beroperasi pada 2026, perusahaan berencana membuka sembilan outlet tambahan sepanjang 2027.