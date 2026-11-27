RADAR BOGOR – Mitsubishi menghadirkan sejumlah pembaruan pada SUV andalannya, Pajero Sport, dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026.

Bukan generasi terbaru atau Mitsubishi All-New Pajero yang selama ini dinantikan penggemar otomotif, model penyegaran untuk tahun 2026 ini justru menawarkan peningkatan teknologi kabin, fitur kenyamanan, hingga sistem keselamatan yang semakin modern.

Pembaruan tersebut menjadi upaya Mitsubishi untuk mempertahankan daya tarik Pajero Sport di tengah persaingan ketat segmen SUV ladder frame di Indonesia.

Advertisement Sejumlah fitur baru disematkan, mulai dari layar hiburan berukuran besar, kamera 360 derajat, spion tengah digital yang terintegrasi dashcam, hingga teknologi keselamatan aktif.

Dikutip dari ulasan kanal YouTube AutonetMagz, penyegaran Mitsubishi Pajero Sport kali ini tersedia untuk varian Dakar 4x2 dan Dakar 4x4.

Kedua tipe tersebut mendapatkan sejumlah peningkatan yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis sekaligus memberikan kesan lebih premium.

Dari sektor eksterior, perubahan yang dilakukan memang tidak terlalu besar. Mitsubishi lebih memilih menghadirkan sentuhan sporty melalui penggunaan aksen hitam pada beberapa bagian bodi.

Nuansa hitam tersebut terlihat pada gril depan, pelek, gagang pintu atau handle, serta lis bagasi belakang.

Kombinasi aksen gelap ini memberikan tampilan lebih tegas, terutama ketika dipadukan dengan pilihan warna bodi putih dibandingkan kelir hitam.

Fitur kepraktisan juga mendapatkan perhatian melalui kehadiran power tailgate. Dengan teknologi tersebut, pengemudi maupun penumpang dapat membuka pintu bagasi hanya melalui sentuhan tombol tanpa harus mengangkatnya secara manual.