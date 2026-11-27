RADAR BOGOR – Munculnya suara berdecit dari ruang mesin mobil tidak boleh dianggap sepele. Salah satu penyebabnya adalah fan belt atau v-belt yang mulai mengalami penurunan kondisi akibat pemakaian.

Jika dibiarkan, gangguan pada fan belt berpotensi menghambat kerja sejumlah komponen mesin hingga menimbulkan masalah saat kendaraan digunakan.

Fan belt sendiri memiliki fungsi penting untuk meneruskan putaran mesin melalui sejumlah puli yang menggerakkan berbagai komponen kendaraan.

Advertisement Karena bekerja secara terus-menerus, kondisi karet sabuk dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia pemakaian.

Dikutip dari panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, suara berdecit biasanya muncul akibat terjadinya selip antara permukaan karet fan belt dan puli.

Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh ketegangan sabuk yang mulai berkurang sehingga daya cengkeramnya terhadap puli tidak lagi optimal.

Gejala ini sering terdengar ketika mesin baru pertama kali dihidupkan. Suara berdecit juga bisa muncul setelah mobil melewati genangan air, kemudian perlahan menghilang setelah kendaraan digunakan beberapa saat.

Apabila kondisi fisik fan belt masih bagus dan belum menunjukkan kerusakan, pemilik kendaraan dapat melakukan penyetelan ulang tingkat ketegangannya.

Langkah ini bertujuan mengembalikan cengkeraman sabuk terhadap puli sehingga suara akibat selip dapat dikurangi tanpa harus langsung mengganti komponen.

Namun, penanganannya berbeda apabila fan belt sudah mengalami kerusakan fisik. Pemilik kendaraan perlu memperhatikan bagian alur karet yang mulai menunjukkan retakan atau terlihat berserabut.