RADAR BOGOR – Harley Davidson memperkenalkan tiga motor touring terbaru untuk model 2027 dengan karakter lebih sporty dan performa mesin yang semakin agresif.

Ketiga model Harley Davidson tersebut terdiri dari Road King ST, Street Glide ST, dan Road Glide ST yang sama-sama mengandalkan mesin Milwaukee-Eight 117 High Output berkapasitas 1.923 cc.

Diperkenalkan pada 24 November 2026, ketiga motor tersebut mendapatkan sejumlah peningkatan pada sektor mesin, kaki-kaki, pengereman, hingga teknologi elektronik.

Advertisement Harley Davidson merancang keluarga ST ini untuk pengendara yang menginginkan kenyamanan motor touring khas Amerika, tetapi tetap memiliki karakter performa tinggi.

Dikutip dari kanal YouTube Harley Davidson, pembaruan tersebut menghadirkan kombinasi komponen premium, termasuk suspensi upside-down SHOWA dan sistem pengereman Brembo.

Ketiganya juga memiliki perbedaan desain yang memberikan karakter tersendiri bagi masing-masing model.

Mesin Milwaukee-Eight 117 High Output Berkapasitas 1.923 Cc

Sektor dapur pacu menjadi salah satu daya tarik utama dari Harley-Davidson Road King ST, Street Glide ST, dan Road Glide ST model 2027.

Ketiganya menggunakan mesin Milwaukee-Eight 117 High Output berkonfigurasi V-Twin dengan kapasitas 1.923 cc.

Mengacu pada spesifikasi yang tercantum di situs resmi Harley-Davidson Indonesia, mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimal 115 HP dengan torsi puncak mencapai 178 Nm.

Untuk meningkatkan karakter performanya, Harley-Davidson menyematkan sejumlah komponen khusus.