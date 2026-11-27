RADAR BOGOR – Suara rantai motor trail yang berisik ketika pengendara melepas gas bisa menjadi tanda adanya masalah pada komponen penahan rantai. Kondisi ini kerap disalahartikan sebagai akibat setelan rantai terlalu kendur.

Padahal, sumber bunyi juga bisa berasal dari chain slider atau bantalan rantai yang sudah menipis sehingga rantai membentur lengan ayun belakang.

Persoalan tersebut salah satunya dapat ditemukan pada Kawasaki KLX 150, terutama motor yang sering digunakan melintasi jalan tanah, berbatu, maupun permukaan bergelombang.

Advertisement Ketika rantai bergerak mengikuti putaran gir dan ayunan suspensi belakang, bantalan yang sudah aus tidak lagi mampu meredam gesekan secara optimal.

Akibatnya, rantai berpotensi menghantam bagian swing arm dan menimbulkan suara gemerincing cukup keras.

Dikutip dari tayangan kanal YouTube Lucky Watados378, terdapat penanganan khusus untuk mengatasi masalah tersebut pada Kawasaki KLX 150.

Dalam video itu, mekanik memperlihatkan penggunaan chain slider aftermarket berbahan poliuretan padat yang bentuknya disesuaikan dengan dudukan pada lengan ayun.

Berikut sejumlah penyebab, risiko, dan tahapan perbaikan rantai KLX 150 yang mengeluarkan suara berisik.

1. Rantai Menghantam Swing Arm Saat Gas Ditutup

Salah satu gejala yang paling mudah dikenali adalah munculnya suara benturan berulang ketika pengendara menutup gas secara mendadak.

Dalam kondisi tersebut, pergerakan rantai bagian atas dapat berubah mengikuti perubahan beban dan putaran mesin.