RADAR BOGOR – Toyota Kijang Kapsul dikenal sebagai salah satu MPV legendaris yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia.

Meski usianya sudah hampir tiga dekade, Kijang Kapsul lansiran 1997 milik Om Rian ini justru tampil semakin istimewa setelah melewati proses restorasi dan modifikasi besar-besaran.

Menariknya, Kijang Kapsul tersebut bukan sekadar mobil koleksi, melainkan peninggalan sang ibunda yang menyimpan kenangan perjalanan keluarga hingga hampir 500 ribu kilometer.

Advertisement Mengusung konsep modifikasi harian bergaya era 1990-an, Toyota Kijang Kapsul SGX bermesin bensin ini berhasil dikembalikan ke kondisi prima dengan sejumlah sentuhan aksesori lawas yang unik.

Mulai dari penggunaan lampu NOS, pelek 18 inci, hingga empat jok Recaro LX, seluruh ubahannya dibuat untuk mempertahankan karakter klasik tanpa menghilangkan fungsi kendaraan sebagai mobil harian.

Dikutip dari ulasan kanal YouTube Dedi Ananta Ramadhan, Kijang Kapsul versi sasis pendek atau short tersebut pertama kali dibeli dalam kondisi tangan pertama pada awal 2000-an dengan harga sekitar Rp50 juta.

Kala itu, sang ibunda yang menjalankan usaha katering merasa kurang nyaman menggunakan Daihatsu Gran Max untuk perjalanan luar kota menuju Semarang.

Kehadiran Kijang Kapsul kemudian menjadi solusi sekaligus kendaraan andalan keluarga.

Mobil tersebut bahkan rutin digunakan untuk perjalanan pulang-pergi ke Semarang hingga dua kali dalam sebulan.

Seiring waktu, jarak tempuhnya terus bertambah hingga mendekati angka 500 ribu kilometer.