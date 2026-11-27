RADAR BOGOR – Pernah mengalami pintu belakang mobil tidak bisa dibuka dari dalam, padahal ketika ditarik dari luar justru berfungsi normal?

Kondisi ini sering membuat penumpang kebingungan dan mengira mekanisme pengunci pintu mengalami kerusakan.

Padahal, penyebabnya bisa sangat sederhana, yakni fitur pengaman anak atau child lock yang sedang aktif.

Advertisement Fitur ini memang dirancang untuk mencegah penumpang, khususnya anak-anak, membuka pintu secara tidak sengaja ketika mobil sedang melaju.

Karena itu, ketika pengaturan child lock berada pada posisi terkunci, gagang pembuka pintu dari dalam tidak akan berfungsi meskipun pintu masih bisa dibuka melalui bagian luar.

Dikutip dari panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, child lock umumnya tersedia pada kedua pintu penumpang baris kedua, baik sisi kiri maupun kanan.

Sementara itu, pintu depan biasanya tidak dilengkapi mekanisme pengaman serupa.

Kenali Posisi dan Fungsi Child Lock pada Pintu Mobil

Fitur child lock merupakan sistem pengaman tambahan yang berfungsi membatasi akses pembukaan pintu dari dalam kabin.

Kehadirannya sangat berguna ketika membawa anak kecil agar mereka tidak dapat membuka pintu secara sembarangan selama perjalanan.

Mekanisme pengunci ini berada di bagian samping daun pintu, tepatnya di dekat sistem penguncian pintu.