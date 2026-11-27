RADAR BOGOR – CFMOTO menghadirkan inovasi berbeda di segmen sportbike melalui 500SR E-Clutch.

Motor sport bermesin empat silinder ini menawarkan perpaduan performa khas motor sport konvensional dengan teknologi kopling elektronik yang memungkinkan pengoperasian kopling berlangsung secara otomatis.

Dikutip dari kanal YouTube @Dizi_mini, kehadiran teknologi E-Clutch menjadi salah satu daya tarik utama CFMOTO 500SR.

Advertisement Sistem tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengendara, terutama ketika motor mulai melaju, melakukan perpindahan gigi, hingga berhenti.

Dengan teknologi ini, pengendara tidak lagi harus terus-menerus menarik tuas kopling secara manual seperti pada sportbike konvensional.

Mengandalkan Mesin Empat Silinder Berkapasitas 500 Cc

Advertisement Dari sisi performa, CFMOTO 500SR dibekali mesin empat silinder segaris berkapasitas 499 cc.

Mesin tersebut sudah menggunakan sistem pendingin cairan dan dirancang untuk menghasilkan karakter tenaga yang sesuai dengan kebutuhan motor sport berfairing, terutama pada putaran mesin tinggi.

Pada varian yang dilengkapi teknologi ride-by-wire, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 79 PS atau setara 58 kW pada putaran 12.500 rpm.

Sementara itu, torsi maksimalnya mencapai 49 Nm yang tersedia pada 10.000 rpm. Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.

Untuk mendukung perpindahan gigi yang lebih praktis, CFMOTO juga menyediakan fitur quickshifter dua arah yang memungkinkan pengendara menaikkan maupun menurunkan gigi tanpa perlu menarik tuas kopling seperti biasanya.