RADAR BOGOR – Suara ketukan seperti logam beradu dari bagian depan Yamaha New Vixion bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem kaki-kaki.

Bunyi cetok-cetok yang muncul ketika pengendara menarik rem depan atau melintasi jalan bergelombang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga perlu diperiksa agar tidak memengaruhi kestabilan motor.

Sebagian pemilik motor biasanya langsung mencurigai komstir sebagai sumber masalah ketika terdengar suara dari area kemudi.

Advertisement Komponen tersebut memang perlu diperiksa, terutama jika muncul gejala kelonggaran atau ketukan saat setang digerakkan.

Namun, suara serupa ternyata masih bisa terjadi meskipun komstir sudah diganti dan disetel ulang.

Karena itu, pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada bagian kemudi, tetapi dilanjutkan ke sistem suspensi depan atau shockbreaker.

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Kanal YouTube Aneka Motor Speed membagikan proses penanganan Yamaha New Vixion yang mengalami bunyi cetok-cetok meski komstirnya masih dalam kondisi baru.

Pembahasan dalam tayangan tersebut mencakup pemeriksaan shockbreaker, pembongkaran tabung suspensi, pembersihan komponen, hingga penggantian dan pengukuran volume oli shock.

Berikut pembahasan mengenai kemungkinan penyebab dan tahapan perbaikannya.

1. Bunyi Ketukan Muncul Saat Motor Direm

Salah satu tanda gangguan pada bagian depan Yamaha New Vixion adalah munculnya suara cetok-cetok ketika tuas rem depan ditarik secara tiba-tiba.