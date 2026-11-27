RADAR BOGOR – Pasar mobil listrik Indonesia bakal kedatangan pesaing baru di kelas compact SUV, yakni BYD Atto 2.

BYD Atto 2 dipersiapkan untuk meramaikan segmen tersebut dengan membawa kombinasi desain futuristis, penggerak roda belakang (RWD), serta fitur teknologi yang cukup lengkap.

Kehadirannya juga berpotensi mengusik dominasi Jaecoo J5 yang selama lebih dari setahun terakhir belum memiliki banyak pesaing sepadan di kelasnya.

Advertisement Model terbaru dari pabrikan otomotif asal Tiongkok ini diposisikan di antara lini BYD Atto 3 dan model yang berada di bawahnya.

Dengan penempatan tersebut, Atto 2 diharapkan mampu menjangkau konsumen yang menginginkan SUV listrik dengan dimensi lebih ringkas, tetapi tetap menawarkan fitur dan performa menarik.

Dalam ulasan kanal YouTube Ridwan Hanif, unit BYD Atto 2 yang dipamerkan pada ajang otomotif di kawasan ICE BSD masih berstatus pre-production model atau kendaraan pra-produksi.

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Meski belum menggunakan spesifikasi final, pemesanan mobil listrik ini kabarnya sudah mulai dibuka. Estimasi harganya berada di kisaran Rp370 jutaan dan hanya tersedia dalam satu varian.

Konsumen yang melakukan pemesanan pada tahap awal diperkirakan baru menerima kendaraan sekitar Maret tahun depan.

Sementara itu, rincian spesifikasi resmi untuk pasar Indonesia dijadwalkan diumumkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2027.

Desain BYD Atto 2 Lebih Membulat dan Futuristis

Berbeda dengan Jaecoo J5 yang mengusung tampilan bodi lebih mengotak, BYD Atto 2 hadir dengan bahasa desain yang cenderung membulat.