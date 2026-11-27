RADAR BOGOR – Noda oli yang mengering di sekitar blok mesin, dudukan filter oli, hingga bagian kolong kendaraan kerap menjadi masalah bagi pemilik mobil.

Selain membuat tampilan ruang mesin terlihat kusam dan kotor, kerak yang menumpuk juga dapat menyulitkan pemeriksaan ketika muncul kebocoran oli baru.

Membersihkan sisa oli di bagian luar mesin sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa bahan pembersih.

Advertisement Namun, penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah baru pada komponen kendaraan.

Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, solar atau biosolar dapat dimanfaatkan untuk membantu melarutkan noda dan kerak oli yang menempel pada permukaan mesin.

Pada bagian yang memiliki kotoran membandel, bahan tersebut juga dapat dipadukan dengan pertalite secukupnya.

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Proses pembersihan dilakukan dengan mengoleskan cairan menggunakan kuas atau alat semprot pada area yang terkena noda.

Setelah itu, diamkan selama beberapa menit agar kotoran melunak dan lebih mudah dilepaskan.

Jika kerak masih menempel, permukaan dapat disikat secara perlahan. Untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau, ujung obeng pipih bisa digunakan seperlunya dengan tetap berhati-hati agar tidak menggores atau merusak komponen mesin.

Hindari Bahan Pembersih yang Berpotensi Merusak Logam

Dalam membersihkan kerak oli, pemilihan cairan pembersih menjadi hal penting. Tidak semua bahan yang biasa digunakan untuk membersihkan rumah cocok diaplikasikan pada permukaan logam mesin.