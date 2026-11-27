RADAR BOGOR – Zero Motorcycles bersiap meramaikan pasar kendaraan listrik roda dua dengan menghadirkan motor bergaya supermoto bernama Project Ventura.

Motor konsep yang diarahkan menuju tahap produksi ini tampil perdana dalam pameran otomotif EICMA 2026 di Milan, Italia.

Dikutip dari kanal YouTube @MotoInsider09, Project Ventura mengadopsi karakter desain supermoto yang identik dengan posisi berkendara tegak dan kemampuan bermanuver lincah.

Advertisement Konsep tersebut membuat motor listrik ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian di jalan raya.

Salah satu elemen yang memperkuat tampilannya adalah penggunaan pelek cast berdiameter 17 inci.

Komponen tersebut dipadukan dengan ban khusus aspal untuk mendukung karakter berkendara di jalan umum.

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Motor Listrik Zero Project Ventura Punya Tenaga Lebih dari 30 HP

Dari sektor performa, Zero Motorcycles membekali Project Ventura dengan teknologi sistem penggerak listrik generasi terbaru.

Motor ini diklaim memiliki kemampuan menghasilkan tenaga di atas 30 hp atau setara sekitar 22 kW.

Untuk kemampuan melaju, kecepatan tertinggi Project Ventura diperkirakan menyentuh 81 mph atau sekitar 130 km/jam. Namun, kecepatan tersebut hanya dapat dicapai dalam waktu singkat.

Sementara untuk kecepatan yang bisa dipertahankan secara terus-menerus, motor listrik ini diproyeksikan mampu melaju hingga 65 mph atau setara 105 km/jam.