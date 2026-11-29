RADAR BOGOR – Honda kembali memperbarui skuter premium SH350i untuk pasar Eropa melalui model 2027.

Penyegaran kali ini tidak mengubah desain dan karakter mekanis secara besar-besaran, tetapi menghadirkan teknologi digital yang semakin modern.

Terutama panel instrumen TFT berwarna berukuran 4,2 inci dengan dukungan konektivitas Honda RoadSync.

Advertisement Kehadiran teknologi tersebut membuat pengalaman berkendara semakin praktis. Pengendara kini dapat mengakses petunjuk navigasi langsung melalui layar instrumen setelah menghubungkan smartphone, sehingga tidak perlu terus-menerus melihat layar ponsel ketika berada di perjalanan.

Mengutip tayangan kanal YouTube @HondaMotorcyclesEU, pembaruan Honda SH350i 2027 diperkenalkan dalam pameran otomotif EICMA 2026 yang berlangsung di Milan, Italia.

Meski mendapatkan peningkatan pada sektor teknologi dan kenyamanan, Honda tetap mempertahankan spesifikasi mesin serta karakter utama SH350i sebagai skuter premium dengan roda berukuran besar.

Panel TFT 4,2 Inci Honda SH350i 2027 Dilengkapi RoadSync

Salah satu pembaruan paling signifikan pada Honda SH350i 2027 berada di area kokpit.

Panel instrumen LCD yang digunakan pada generasi sebelumnya kini digantikan layar TFT berwarna dengan dimensi 4,2 inci.

Tidak sekadar menampilkan informasi kendaraan, panel terbaru ini sudah dilengkapi konektivitas Bluetooth dan terintegrasi dengan aplikasi Honda RoadSync.

Melalui teknologi tersebut, pengendara dapat menghubungkan smartphone untuk memperoleh panduan navigasi secara langsung pada layar instrumen.