RADAR BOGOR – Memilih rantai motor tidak cukup hanya mempertimbangkan harga dan ukuran.

Pengendara juga perlu memahami jenis konstruksi rantai motor yang akan digunakan, mulai dari model standar tanpa ring, O-ring, hingga X-ring.

Ketiganya memiliki perbedaan dalam sistem pelumasan, daya tahan, kebutuhan perawatan, serta kemampuan menghadapi beban kerja.

Advertisement Perbedaan konstruksi rantai motor tersebut turut memengaruhi harga jual di pasaran.

Rantai standar umumnya lebih ekonomis, sedangkan tipe O-ring dan X-ring menawarkan teknologi penyekat pelumas yang dirancang untuk meningkatkan usia pakai komponen.

Tidak sedikit pemilik sepeda motor yang memilih rantai dengan harga paling mahal karena dianggap lebih awet.

Padahal, keputusan tersebut belum tentu tepat apabila tidak disesuaikan dengan karakter kendaraan dan kebutuhan penggunaan sehari-hari.

Melalui kanal YouTube wavemotovlog, perbedaan ketiga jenis rantai tersebut dibahas secara lebih mendalam dengan mengambil contoh produk TK Racing HPO O-ring ukuran 428-130L.

Pembahasannya meliputi konstruksi cincin karet, kemampuan menjaga pelumas, ketahanan, harga, hingga cara perawatan yang benar.

Berikut perbedaan rantai motor standar, O-ring, dan X-ring yang perlu diketahui sebelum membeli.