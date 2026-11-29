RADAR BOGOR – Suara berdecit atau gesekan kasar yang muncul saat wiper mobil bekerja menyapu air hujan sering kali menjadi gangguan bagi pengemudi.

Selain menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kabin, bunyi wiper tersebut juga bisa mengganggu konsentrasi ketika berkendara, terutama saat hujan deras.

Salah satu penyebab masalah ini adalah kondisi karet wiper yang mulai mengeras atau mengalami keausan.

Advertisement Namun, jika permukaan karetnya masih lentur dan belum mengalami kerusakan seperti retak maupun sobek, bunyi berisik belum tentu menandakan bilah wiper harus diganti.

Mengacu pada panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, suara gesekan pada wiper kerap muncul akibat kotoran dan residu yang menempel serta mengendap di bagian sela-sela karet.

Kondisi tersebut dapat diatasi dengan membersihkan bilah wiper secara mandiri menggunakan peralatan sederhana.

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Proses pembersihan bisa dilakukan dengan kain lap, kanebo, atau tisu yang dibasahi cairan sabun pencuci piring maupun deterjen lembut.

Cairan tersebut membantu mengangkat kotoran yang menempel pada bagian bibir karet sehingga permukaannya kembali bersih.

Agar hasilnya lebih maksimal, bagian sela karet wiper juga perlu dibersihkan secara perlahan.

Pengemudi dapat memanfaatkan alat bantu dengan ujung tumpul, seperti gagang sendok atau ujung anak kunci, untuk menjangkau kotoran yang terselip.