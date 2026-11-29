RADAR BOGOR – Memiliki desain bodi mengotak dengan tampilan gagah, Honda Crossroad menjadi salah satu SUV Jepang yang cukup menarik perhatian para pencinta otomotif.

Meski sudah berusia lebih dari satu dekade, Honda Crossroad yang merupakan mobil keluaran 2010 ini, tergolong langka di jalanan Indonesia, apalagi jika ditemukan dalam kondisi jarak tempuh yang masih relatif rendah.

Dalam ulasan kanal YouTube Ivan k auto, salah satu unit Honda Crossroad 2010 diketahui memiliki angka odometer sekitar 62.500 kilometer.

Advertisement Penampilannya yang mengusung desain kotak membuat SUV kompak tersebut kerap mendapat julukan mirip baby Hummer.

Karakter bodinya yang khas menjadikan mobil ini mudah dikenali ketika melintas di jalan.

Kendati jumlahnya tidak banyak beredar di Indonesia, Honda Crossroad ternyata tidak terlalu merepotkan dari sisi perawatan.

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Sejumlah komponen mekanis penting, seperti mesin, kaki-kaki, hingga sistem kemudi, memiliki kesamaan dengan Honda CR-V generasi ketiga.

Kesamaan komponen tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik. Mereka tidak harus kesulitan mencari suku cadang mekanis maupun bengkel yang memahami karakter mobil ini.

Pasalnya, sejumlah onderdilnya dapat menggunakan komponen yang juga dipakai pada model Honda lain yang lebih umum ditemukan di pasaran.

Perbedaan komponen lebih banyak terdapat pada bagian eksterior, terutama body part dan lampu.