RADAR BOGOR – Yamaha mulai memperlihatkan arah pengembangan sepeda motor hybrid melalui kehadiran Proto HEV di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Prototipe Yamaha Proto HEV yang dipamerkan di ICE BSD, Tangerang, itu mengusung teknologi penggerak berbeda dari motor hybrid pada umumnya karena memadukan mesin bensin dengan dua motor listrik sekaligus.

Dilansir dari kanal YouTube @ZoalsPrasetyo, teknologi yang dibawa Yamaha Proto HEV menjadi salah satu perhatian dalam pameran tersebut.

Advertisement Pabrikan asal Jepang itu mengklaim sistem hybrid yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar lebih dari 35 persen dibandingkan kendaraan sekelasnya.

Klaim efisiensi tersebut mengacu pada hasil pengujian internal Yamaha dengan metode WMTC2-2.

Meski membawa teknologi yang cukup menarik, Proto HEV belum berstatus sebagai produk produksi massal.

Hingga kini, Yamaha juga belum mengumumkan kepastian mengenai rencana pemasaran motor hybrid tersebut di Indonesia.

Menggabungkan Mesin Bensin dengan Dua Motor Listrik

Yamaha Proto HEV menggunakan sistem Series-Parallel Hybrid Electric Vehicle (SPHEV).

Teknologi ini memungkinkan mesin bensin dan motor listrik bekerja secara bergantian ataupun bersamaan, menyesuaikan kebutuhan tenaga ketika kendaraan digunakan.

Pada sistem penggeraknya, Yamaha memadukan mesin bensin satu silinder dengan transmisi CVT serta dua motor listrik yang memiliki tugas berbeda.