RADAR BOGOR – Mengganti rantai motor tidak cukup hanya dengan memilih produk yang terlihat cocok atau memiliki harga paling murah.

Pemilik kendaraan perlu memahami kode ukuran rantai motor yang tercantum pada kemasan agar rantai baru bisa terpasang sempurna dan sesuai dengan spesifikasi gir.

Rantai motor bebek maupun sport yang sudah aus umumnya ditandai dengan munculnya suara berisik saat kendaraan digunakan.

Advertisement Jika kondisinya dibiarkan, komponen sistem penggerak tersebut perlu segera diganti agar kinerja motor tetap optimal.

Namun, kesalahan menentukan ukuran rantai justru bisa menimbulkan masalah baru.

Ketidaksesuaian kode ketebalan maupun panjang rantai dengan gir bawaan dapat menyebabkan komponen tidak terpasang secara presisi.

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Akibatnya, pemilik kendaraan berpotensi mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli ukuran yang benar.

Di pasaran, terdapat beragam kode rantai motor, mulai dari 415, 428H, 520, hingga 140L.

Angka dan huruf tersebut memiliki arti tersendiri karena menunjukkan spesifikasi dimensi serta jumlah mata rantai.

Kanal YouTube AMC MOTOR JOGJA membagikan panduan untuk memahami kode-kode tersebut sebelum membeli rantai baru.