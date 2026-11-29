RADAR BOGOR – SUV hybrid yang identik dengan kenyamanan keluarga ternyata juga bisa tampil dengan gaya modifikasi ekstrem.

Hal itu dibuktikan sebuah Toyota Corolla Cross Hybrid lansiran 2021 yang mencuri perhatian di ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026.

Mengusung tampilan superceper, SUV kompak ini bahkan sekilas terlihat seperti hatchback yang merunduk sangat dekat dengan permukaan aspal.

Advertisement Dikutip dari ulasan kanal YouTube NMAA TV, mobil hasil garapan builder Mas Syoqi tersebut ternyata bukan sekadar kendaraan pajangan.

Corolla Cross Hybrid ini masih digunakan sebagai mobil harian atau daily driver, termasuk untuk menunjang aktivitas pemiliknya saat pergi ke kantor.

Menariknya, pemilik sebenarnya sudah lebih dahulu memasang suspensi udara atau air suspension.

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Namun, karakter desain bawaan Corolla Cross membuat posisi bodi ketika tekanan udara dikosongkan atau air out masih terlihat cukup tinggi dan belum rapat ke aspal.

Kondisi tersebut kemudian mendorong dilakukannya modifikasi ulang dengan konsep yang jauh lebih menyeluruh.

Tantangan Membuat Corolla Cross Tampil Superceper

Salah satu kendala utama dalam membangun Corolla Cross dengan gaya ceper ekstrem berada pada desain bumper standar yang memiliki posisi relatif tinggi.

Meski sudah menggunakan pelek berdiameter 20 inci dan bagian sasis dapat menyentuh kolong ketika suspensi berada pada posisi air out, jarak antara bumper depan dan permukaan jalan masih menyisakan ruang sekitar lima jari.