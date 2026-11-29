RADAR BOGOR – Menjaga suhu mesin mobil tetap normal menjadi salah satu hal penting dalam perawatan kendaraan.

Salah satu komponen yang berperan besar dalam proses tersebut adalah radiator coolant atau cairan pendingin mesin.

Di pasaran, produk ini tersedia dalam berbagai pilihan warna, terutama merah dan hijau, yang kerap membuat pemilik kendaraan bertanya-tanya mengenai perbedaan fungsi keduanya.

Advertisement Mengacu pada ulasan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, warna merah dan hijau pada radiator coolant pada dasarnya bukan penentu kualitas maupun kemampuan cairan dalam mendinginkan mesin.

Warna tersebut lebih berfungsi sebagai penanda visual untuk memudahkan pemilik kendaraan mengenali cairan apabila terjadi kebocoran di area mesin.

Meski begitu, ketika melakukan penambahan cairan pendingin, pemilik kendaraan disarankan menggunakan produk dengan warna dan merek yang sama seperti cairan yang sudah berada di dalam sistem radiator.

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Langkah ini bertujuan menjaga tampilan cairan tetap seragam sehingga lebih mudah dikenali apabila suatu saat terjadi rembesan atau kebocoran.

Jika dibandingkan dengan air biasa, radiator coolant memiliki keunggulan dari sisi komposisi maupun perlindungan terhadap komponen sistem pendingin.

Cairan coolant umumnya dibuat menggunakan air murni yang bebas mineral dan dicampur dengan bahan tambahan khusus, seperti zat antibeku serta senyawa pencegah karat.

Formula tersebut membuat coolant memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa dan tidak mudah menguap dalam kondisi kerja mesin.