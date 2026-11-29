RADAR BOGOR – Persaingan skuter matic premium di kelas 150 cc semakin ramai dengan kehadiran CFMOTO 150SC-F.

Skutik bergaya maxi-scooter ini resmi diperkenalkan di Filipina pada 25 November 2026 dengan membawa sejumlah teknologi modern, mulai dari panel instrumen TFT hingga fitur dashcam yang sudah terpasang di bagian depan.

CFMOTO 150SC-F diposisikan sebagai varian yang lebih agresif sekaligus memiliki kelengkapan fitur lebih banyak dibandingkan 150SC versi standar.

Advertisement Kehadirannya pun berpotensi menambah persaingan di segmen skuter premium yang selama ini diramaikan model seperti Honda PCX160 dan Yamaha NMAX.

Dikutip dari kanal YouTube @zurcmoto, CFMOTO 150SC-F dipasarkan di Filipina dengan harga 131.700 peso Filipina.

Desain Maxi-Scooter Tampil Lebih Sporty

Advertisement Dari sisi desain, CFMOTO 150SC-F mengandalkan konsep maxi-scooter dengan lekukan bodi tajam yang memberikan kesan modern dan sporty.

Baca Juga: Lembaga Keuangan Diminta Presiden Prabowo Punya Jiwa Patriotisme

Pada bagian depan, terdapat windshield berukuran kecil, sedangkan desain lampu utama dan lampu belakang dibuat lebih tegas untuk memperkuat karakter agresifnya.

Kenyamanan berkendara juga menjadi perhatian melalui penggunaan dek kaki yang cukup lapang serta jok lebar.

Kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan posisi berkendara yang nyaman, baik bagi pengendara maupun penumpang.

Untuk pilihan tampilan, CFMOTO menawarkan lima varian warna, yaitu Forest Green, Starry White, Metallic Black, Velocity Gray, dan Gem Black.