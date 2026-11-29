RADAR BOGOR – Mengganti ukuran gir motor bukan sekadar memilih jumlah mata gir yang lebih besar atau kecil.

Kombinasi gir depan dan belakang harus disesuaikan dengan karakter mesin serta kebutuhan berkendara agar perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan hasil sesuai harapan.

Bagi pemilik motor bebek maupun sport, pengaturan rasio final gear bisa menjadi salah satu cara untuk mengubah karakter akselerasi.

Advertisement Rasio yang lebih tinggi dapat membuat tarikan bawah terasa lebih responsif, sedangkan rasio lebih rendah berpotensi memberikan nafas transmisi yang lebih panjang.

Namun, jika salah menentukan kombinasi, motor justru bisa kehilangan kenyamanan saat digunakan.

Karena itu, perhitungan rasio gir perlu dilakukan sebelum memutuskan membeli gir set baru.

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Kanal YouTube Bojan Imom membagikan panduan menghitung rasio final gear, mulai dari rumus dasar, batas perubahan jumlah mata gir, hingga penyesuaian ukuran berdasarkan kondisi jalan. Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Kenali Rumus Dasar Menghitung Rasio Gir Motor

Sebelum melakukan penggantian gir set, pemilik motor perlu mengetahui terlebih dahulu perbandingan ukuran gir standar bawaan pabrik.

Rumus perhitungannya cukup mudah, yakni membagi jumlah mata gir belakang dengan jumlah mata gir depan.

Sebagai ilustrasi, Honda CBR150R menggunakan gir depan berukuran 15 mata dan gir belakang 45 mata. Jika dihitung, perbandingannya menghasilkan rasio 3:1.