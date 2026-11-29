RADAR BOGOR – Kenyamanan dan kestabilan mobil saat dikendarai sangat dipengaruhi kondisi komponen kaki-kaki, termasuk sistem kemudi.

Salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian adalah tie rod end dan rack end.

Jika bagian ini mulai mengalami keausan atau oblak, pengemudi biasanya akan merasakan sejumlah gejala yang mengganggu kenyamanan sekaligus berpotensi membahayakan keselamatan.

Advertisement Gejala kerusakan tersebut antara lain setir terasa bergetar ketika mobil melaju dalam kecepatan tinggi, bodi kendaraan cenderung limbung atau oleng, hingga terdengar suara gluduk saat melewati jalan berlubang maupun permukaan yang tidak rata.

Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, penggantian tie rod end perlu dilakukan melalui beberapa tahapan agar komponen baru terpasang dengan tepat dan posisi kemudi tetap terjaga.

Langkah pertama dimulai dengan melepas roda kendaraan untuk membuka akses menuju bagian sistem kemudi, termasuk tie rod end dan long tie rod.

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Setelah area tersebut terlihat, lakukan pemeriksaan guna memastikan sumber kerusakan.

Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah masalah hanya terdapat pada tie rod end atau sudah merambat ke komponen kemudi lainnya.

Sebelum melepas komponen lama, perhatikan jumlah ulir yang masih terlihat atau buat tanda sebagai acuan.

Cara ini bertujuan mempertahankan posisi penyetelan awal sehingga perubahan pada arah roda dapat diminimalkan selama proses penggantian.