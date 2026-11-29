RADAR BOGOR – Toyota Hilux Rangga semakin menunjukkan potensinya sebagai pikap serbaguna yang bisa diubah menjadi kendaraan dengan karakter berbeda.

Terbaru, rumah modifikasi DSP Styling Works asal Pamoyanan, Bogor, menghadirkan konversi Toyota Hilux Rangga Bromo yang mengusung konsep double cabin bergaya adventure untuk menunjang aktivitas penjelajahan alam atau overlanding.

Modifikasi Toyota Hilux ini menawarkan perubahan cukup signifikan dari bentuk pikap standar.

Advertisement Tidak hanya mengubah desain eksterior, DSP Styling Works juga melakukan pembaruan pada konfigurasi kabin, sistem pintu, hingga sejumlah fitur yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penumpang saat berpetualang.

Mengutip ulasan di kanal YouTube DSP Styling Works, Hilux Rangga Bromo menjadi produk terbaru yang melengkapi jajaran hasil konversi mereka.

Sebelumnya, rumah karoseri tersebut telah memperkenalkan sejumlah model, di antaranya Sadeva dan Bisma.

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Nama Bromo dipilih dengan mengambil inspirasi dari kawasan Lautan Pasir Berbisik di Gunung Bromo.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam desain kendaraan yang memiliki karakter tangguh dan mendukung perjalanan di berbagai medan, terutama untuk kegiatan wisata alam bebas.

Berbeda dengan varian Sadeva yang menawarkan konfigurasi tiga baris tempat duduk, Hilux Rangga Bromo dibuat dengan tata letak dua baris kursi.

Keistimewaannya, bagian belakang sudah menggunakan jok model Captain Seat, bukan bangku standar pikap.