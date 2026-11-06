Film Patik Bawa Siswa SMAN 2 Cibinong Raih Juara 2 Festival Film Kabupaten Bogor

RADAR BOGOR – Kreativitas siswa SMAN 2 Cibinong kembali membuahkan prestasi. Lewat film berjudul Patik, tiga siswa kelas XII berhasil meraih Juara 2 dalam Festival Film Kabupaten Bogor 2026.

Film tersebut digarap Muhammad Atha Fauzansyah, Erzan Fauzy Zulkarnaen, dan Daffa Iqram Al Fachreza. Festival film tingkat Kabupaten Bogor itu digelar pada awal Mei 2026.

Ketua Tim Film Patik dari SMAN 2 Cibinong, Muhammad Atha Fauzansyah, mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi festival film Kabupaten Bogor dilakukan secara serius bersama dua rekannya.

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Mereka membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan seluruh proses produksi.

Dua pekan digunakan untuk persiapan, sementara proses pengambilan hingga penyelesaian film dilakukan dalam waktu berikutnya.

Advertisement “Persiapan total untuk produksi ada dua minggu sampai produksi sendiri ada satu, jadi kalau ditotal ada sekitar satu bulan semua proses produksi,” ujar Atha, Jumat, 6 November 2026.

Libatkan Teman Satu Kelas

Sebelum proses produksi dimulai, tim terlebih dahulu mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk meminta izin kepada pihak sekolah, menyiapkan perlengkapan, hingga menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam pembuatan film.

Untuk mendukung proses produksi, mayoritas anggota tim berasal dari teman-teman satu kelas.

“Untuk teman-teman yang tergabung di dalam tim produksinya kami mayoritas mengajak dari anggota kelas sendiri. Kami memanfaatkan tenaga kerja dari anggota kelas agar lebih bersinergi dan juga menghasilkan karya yang sesuai visi kita masing-masing,” jelasnya.

Festival Film Kabupaten Bogor 2026 sendiri mengusung tema “Edukasi untuk Negeri”. Tema tersebut kemudian diterjemahkan tim Patik melalui pendekatan budaya dan inklusivitas.