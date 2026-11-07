6 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Membuat Cara Berpikir Lebih Tajam

RADAR BOGOR - Kecerdasan seseorang, tidak selalu terlihat dari seberapa tinggi pendidikan, banyaknya gelar, atau kemampuan berbicara menggunakan istilah yang rumit.

Justru, kemampuan berpikir tajam sering kali tercermin dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.

Mulai dari keberanian mengajukan pertanyaan, kemampuan mengendalikan emosi, hingga kebiasaan mencatat hal-hal penting.

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Aktivitas kecil tersebut ternyata memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir yang lebih terarah dan sistematis.

Praktisi pendidikan sekaligus Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad menjelaskan, kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami informasi, tetapi juga bagaimana seseorang mengolah dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement Menurutnya, kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang membangun pola pikir yang lebih matang, terstruktur, dan efektif dalam mengambil keputusan.

Ada 6 kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan untuk mengasah kemampuan berpikir sekaligus membuat seseorang lebih cermat dalam menghadapi berbagai persoalan.

1. Lebih Suka Mengajukan Pertanyaan daripada Terburu-buru Menjawab

Salah satu ciri orang dengan pola pikir tajam adalah kemampuannya mengajukan pertanyaan yang tepat.

Ketika menghadapi persoalan, sebagian orang cenderung ingin segera memberikan jawaban.

Padahal, memahami akar masalah jauh lebih penting sebelum menentukan solusi.