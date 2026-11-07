Mafindo dan Al Azhar 27 Cibinong Bogor Perkuat Literasi AI Kalangan Guru

RADAR BOGOR – Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Bogor berkolaborasi dengan SD Islam Al Azhar 27 Cibinong menggelar Kelas Kecerdasan Artifisial (AI Goes to School), Sabtu, 7 November 2026.

Kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas guru dan tenaga pendidik dari SD Islam Al Azhar 27 Cibinong serta sejumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor.

Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Mafindo Bogor dalam memperluas literasi digital sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Advertisement Baca Juga: Cerita Warga Kota Bogor Renovasi Rumah untuk Usaha Lewat KUR Perumahan hingga Omzet Meningkat

Melalui kegiatan tersebut, para guru didorong tidak hanya mengenal kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), tetapi juga memahami dan memanfaatkannya secara bijak, kreatif, kritis, serta bertanggung jawab untuk mendukung proses pembelajaran.

Kepala SD Islam Al Azhar 27 Cibinong, Nawawi mengatakan, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting bagi guru, terlebih saat ini peserta didik sudah semakin akrab dengan berbagai perkembangan teknologi.

Advertisement Karena itu, guru dituntut memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai agar mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus membimbing peserta didik dalam menggunakan teknologi.

"Guru tidak hanya perlu memahami cara kerja teknologi, tetapi juga harus mampu memberikan contoh dan membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab," ujarnya, Sabtu, 7 November 2026.

Dukungan juga disampaikan Pengawas Gugus 1 Cibinong Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Eutik Aningsih.

Ia menilai, pelatihan penguatan kompetensi kecerdasan artifisial menjadi ruang pembelajaran yang dibutuhkan para pendidik untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas diri.

Menurutnya, guru diharapkan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami serta mengarahkan pemanfaatannya agar memberikan dampak positif bagi perkembangan dan proses belajar peserta didik.