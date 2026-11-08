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Pendidikan

SMAN 1 Kota Bogor Genjot Persiapan OSN, Pelatihan Internal Masuki Pertemuan Kedua

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Pelatihan OSN siswa-siswi SMAN 1 Kota Bogor. Foto: Instagram
Pelatihan OSN siswa-siswi SMAN 1 Kota Bogor. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR - SMAN 1 Kota Bogor terus mematangkan persiapan peserta didiknya untuk menghadapi ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Salah satu upaya yang dilakukan SMAN 1 Kota Bogor yakni melalui Pelatihan OSN Internal yang kini telah memasuki pertemuan kedua.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa SMAN 1 Kota Bogor untuk memperdalam pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan akademik sesuai bidang yang diminati untuk OSN mendatang.

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Dalam pelatihan tersebut, peserta didik didorong meningkatkan daya nalar, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan berbagai persoalan yang menjadi bagian dari kompetisi OSN.

Pelatihan internal ini juga menjadi bagian dari komitmen SMAN 1 Bogor dalam membangun budaya berprestasi di lingkungan sekolah.

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Melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, para siswa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan kompetisi dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

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"Semangat belajar, konsistensi berlatih, serta kemauan untuk terus berkembang menjadi bekal penting bagi siswa dalam mengejar prestasi di tingkat nasional," tulis pada kolom keterangan Instagram resmi SMAN  1 Kota Bogor.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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