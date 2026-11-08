SMAN 1 Kota Bogor Genjot Persiapan OSN, Pelatihan Internal Masuki Pertemuan Kedua

RADAR BOGOR - SMAN 1 Kota Bogor terus mematangkan persiapan peserta didiknya untuk menghadapi ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Salah satu upaya yang dilakukan SMAN 1 Kota Bogor yakni melalui Pelatihan OSN Internal yang kini telah memasuki pertemuan kedua.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa SMAN 1 Kota Bogor untuk memperdalam pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan akademik sesuai bidang yang diminati untuk OSN mendatang.

Advertisement Baca Juga: Jazz di Kebun Raya Bogor Hadir Perdana, Tulus hingga Mocca Meriahkan Suasana Hijau

Dalam pelatihan tersebut, peserta didik didorong meningkatkan daya nalar, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan berbagai persoalan yang menjadi bagian dari kompetisi OSN.

Pelatihan internal ini juga menjadi bagian dari komitmen SMAN 1 Bogor dalam membangun budaya berprestasi di lingkungan sekolah.

Advertisement Melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, para siswa diharapkan semakin siap menghadapi tantangan kompetisi dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Baca Juga: Mafindo dan Al Azhar 27 Cibinong Bogor Perkuat Literasi AI Kalangan Guru