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Pendidikan

Siswa SMA Perlu Kenali Potensi Diri Sejak Dini, Ini Pesan Seminar Openmind Abhome di Bogor

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Seminar Open Mind di Paradisso Hall BCC. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Seminar Open Mind di Paradisso Hall BCC. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Mengenali kemampuan dan potensi diri sejak usia sekolah menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menentukan masa depan.

Pesan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Seminar Openmind Abhome bertema This is Me yang berlangsung di Paradisso Hall Marcopolo Bogor, Minggu 8 November 2026.

Kegiatan yang diikuti peserta dengan penuh antusias ini merupakan hasil kolaborasi Abhome Education, Jaringan Sekolah Alam Nusantara, dan Talents Mapping.

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Melalui seminar tersebut, peserta diajak memahami keunikan diri sekaligus menggali potensi yang dimiliki masing-masing individu.

Founder Talents Mapping, Rama Royani, mengatakan kesadaran untuk mengenali potensi diri idealnya sudah dibangun sejak dini.

Menurutnya, siswa yang telah duduk di kelas 3 SMA seharusnya mulai memahami jati diri, termasuk mengetahui kemampuan dan kecenderungan yang dimiliki.

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Gagasan tersebut berangkat dari kegelisahan Rama melihat masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami potensi dalam dirinya.

Padahal, setiap individu memiliki keunikan dan kemampuan yang dapat dikembangkan.

"Kenapa kita tidak sadar bahwa masing-masing manusia itu punya potensi yang unik dan luar biasa? Saya ingin anak-anak SMA kelas 3 sudah bisa menemukan jati diri dan potensi mereka sendiri, tanpa harus menunggu sampai mengikuti seminar," ujarnya.

Pengenalan diri juga dinilai semakin relevan di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat.

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Editor : Yosep Awaludin
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