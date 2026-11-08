Pengurus IGI Kota Bogor Tampil di EDUtech Asia 2026, Bagikan Inovasi AI

RADAR BOGOR - Kiprah guru dari Kota Bogor semakin mendapat tempat di panggung pendidikan internasional.

Hafiza Arifati Habibaturrohim, pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor, mendapat kepercayaan menjadi narasumber dalam forum pendidikan bergengsi EDUtech Asia 2026 di Singapura.

Dalam forum yang berlangsung di Sands Expo & Convention Centre, Singapura, pada 5 November 2026 tersebut, Hafiza membagikan pengalaman pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid.

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Kehadiran Hafiza menjadi bagian dari delegasi IGI yang berjumlah 25 orang, termasuk dirinya, dari berbagai daerah di Indonesia.

Partisipasi tersebut dikoordinasikan Pengurus Pusat (PP) IGI melalui Bidang Kerja Sama Luar Negeri sebagai upaya memperluas wawasan dan membangun jejaring pendidikan lintas negara.

Advertisement Kesempatan tampil sebagai pembicara internasional ini sekaligus memperlihatkan bahwa inovasi yang lahir dari ruang kelas di daerah memiliki peluang untuk dibagikan dan menjadi inspirasi bagi komunitas pendidikan dunia.

Hafiza Bahas Pemanfaatan AI yang Berpihak pada Murid

Dalam sesi Show & Tell pada 5 November 2026, Hafiza tampil membawakan materi bertajuk How AI Empowers Teachers to Create Human-Centred Learning.

Ia mengulas bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Materi yang disampaikan meliputi penerapan berbagai perangkat AI dalam kegiatan belajar mengajar, pemanfaatan teknologi untuk mendorong transformasi digital di sekolah, serta pentingnya penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab.

Hafiza juga menekankan bahwa kehadiran teknologi tidak boleh menggeser peran manusia dalam pendidikan.