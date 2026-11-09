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Pendidikan

Lewat KlakKlik Literaksi di IPB Dramaga Bogor, Tempo Dorong Mahasiswa Berfikir Ala Jurnalis

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Penulis: Septi Nulawam Harahap
Festival KlakKlik Literaksi Digital Citizenship: Antihoax Squad yang diselenggarakan Tempo di Auditorium CCR Kampus IPB Dramaga, Senin, 9 November 2026. (Septi N/Radar Bogor)
Festival KlakKlik Literaksi Digital Citizenship: Antihoax Squad yang diselenggarakan Tempo di Auditorium CCR Kampus IPB Dramaga, Senin, 9 November 2026. (Septi N/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Mahasiswa perlu membekali diri dengan literasi informasi di ruang-ruang publik. Bagaimana tetap berfikir kritis sehingga terhindar dari berita palsu atau hoax, serta disinformasi.

Hal itu dibahas dalam acara KlakKlik Literaksi Digital Citizenship: Antihoax Squad yang diselenggarakan Tempo di Auditorium CCR Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor Senin, 9 November 2026.

Mengusung tema "Berpikir Kritis Ala Jurnalis", festival ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya, Pimpinan Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, Kabag Pemasaran Media Sosial Tempo, Fadhli Sofyan, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Deni Noviana, dan Co-Founder Hive Indonesia, Muhammad Fauhan.

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Pimpinan Redaksi Tempo, Bagja Hidayat mengatakan, bahwa informasi yang beredar di ruang publik di era saat ini saling beradu cepat, sehingga acap kali terjadi bias antara fakta dengan hoax.

"Seringkali berita benar tidak viral, tetapi berita tidak benar justru viral, sehingga dengan adanya festival ini, anak-anak muda, mahasiswa, bisa memakai nalar, memakai curiosity-nya, memakai skeptical thinking-nya untuk memilah informasi," ujar Bagja.

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Terlebih semakin berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI), dan fenomena buzzer, menjadi tantangan dalam memilah informasi.

Oleh karenanya, Tempo mendorong agar generasi muda setidaknya mengikuti cara berfikir seorang jurnalis, dan cara-cara bekerja media mainstream.

"Ini sangat penting, karena mahasiswa, generasi muda sekarang menjadi konsumen informasi yang terbesar. Kalau generasi mereka tidak bisa menyaring informasi, maka yang terjadi adalah kita dicelakakan dengan kabar bohong," tegas Bagja.

Di tempat yang sama, Co-Founder Hive Indonesia, Muhammad Fauhan menjelaskan, bahwa IPB University menjadi lokasi ke-enam dari tour KlakKlik Literaksi.

Sebelumnya festival tersebut juga diadakan di sejumlah universitas di antaranya di Bandung, Yogyakarta, termasuk Cirebon.

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Editor : Eka Rahmawati
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