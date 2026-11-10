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Pendidikan

Kemenkeu Mengajar 11 Hadir di SMAN 3 Kota Bogor, Siswa Dapat Ilmu dan Inspirasi Baru

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga

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SMAN 3 Kota Bogor saat mendapatkan pelajaran dari Kemenkeu. Foto: Instagram
SMAN 3 Kota Bogor saat mendapatkan pelajaran dari Kemenkeu. Foto: Instagram

RADAR BOGOR – Siswa SMAN 3 Kota Bogor mendapatkan pengalaman belajar berbeda melalui kegiatan Kemenkeu Mengajar 11.

Program yang diinisiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini menghadirkan para relawan untuk berbagi ilmu, pengalaman, sekaligus inspirasi kepada para pelajar SMAN 3 Kota Bogor.

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Melalui kegiatan Kemenkeu Mengajar, siswa SMAN 3 Kota Bogor tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga diajak mengenal beragam pengalaman dan profesi di lingkungan Kementerian Keuangan.

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Interaksi langsung dengan para relawan menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk memperluas pengetahuan sekaligus melihat berbagai peluang masa depan yang bisa mereka raih.

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Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar, meningkatkan motivasi, serta mendorong siswa agar lebih percaya diri dalam mengejar cita-cita.

Kehadiran para relawan Kemenkeu Mengajar 11 pun menjadi pengalaman berharga bagi keluarga besar SMAN 3 Bogor.

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Melalui ilmu dan inspirasi yang dibagikan, para siswa diharapkan semakin terpacu untuk terus mengembangkan potensi diri, meraih prestasi, dan mempersiapkan masa depan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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