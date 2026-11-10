Kepala SMAN 5 Kota Bogor Raih Juara II Lomba Inovasi Pengelolaan Satuan Pendidikan

Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah berhasil meraih Juara II Lomba Inovasi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan. Foto: Instagram

RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kota Bogor. Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah, S.Pd., M.Pd., berhasil meraih Juara II Lomba Inovasi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan.

Advertisement Penghargaan tersebut diraih Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah dalam rangkaian peringatan HUT PGRI ke-81 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kreativitas dan inovasi Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah dalam mengelola satuan pendidikan.

Advertisement Upaya tersebut sekaligus mencerminkan komitmen untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.

Enung juga menyebut, prestasi ini juga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 5 Bogor.

"Dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para guru dan seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran," kata dia.

Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk menghadirkan berbagai terobosan positif dalam dunia pendidikan.