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Pendidikan

Kepala SMAN 5 Kota Bogor Raih Juara II Lomba Inovasi Pengelolaan Satuan Pendidikan

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga

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Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah berhasil meraih Juara II Lomba Inovasi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan. Foto: Instagram
Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah berhasil meraih Juara II Lomba Inovasi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan. Foto: Instagram

RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kota Bogor. Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah, S.Pd., M.Pd., berhasil meraih Juara II Lomba Inovasi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan.

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Penghargaan tersebut diraih Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah dalam rangkaian peringatan HUT PGRI ke-81 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kreativitas dan inovasi Kepala SMAN 5 Bogor, Enung Nuripah dalam mengelola satuan pendidikan.

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Upaya tersebut sekaligus mencerminkan komitmen untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.

Enung juga menyebut, prestasi ini juga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 5 Bogor.

"Dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para guru dan seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran," kata dia.

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Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk menghadirkan berbagai terobosan positif dalam dunia pendidikan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, SMAN 5 Bogor diharapkan terus berkembang serta mencetak generasi muda yang berprestasi dan siap menghadapi tantangan masa depan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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