38 Ribu Lebih Guru Madrasah akan Ikut PPG Dalam Jabatan 2026, Catat Tanggalnya

RADAR BOGOR - Melalui akun Instagram @gtkmadrasah, Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan terkait jumlah peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2026.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan ada 52.325 peserta yang akan mengikutip Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, termasuk 38.695 guru dari madrasah.

Oleh karena itu, guru madrasah harus sudah memastikan diri mereka aakah masuk ke daftar peserta PPG Daljab tahun ini serta mengecek Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penempatan.

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"Pastikan nama kamu masuk dalam daftar peserta dan cek LTPK penempatan," tulis keterangan pada akun Instagram tersebut.

Segera Cek Akun

Advertisement Jika sudah dinyatakan terdaftar sebagai peserta PPG Dalam Jabatan di tahun ini, para guru madrasah jangan lupa untuk mengece akun, siapkan berkas, dan ikuti informasi resmi dari LTPK penempatan.

Dengan demikian, jika prosesnya ditempuh dengan benar, maka besar kemungkinan guru madrasah bisa mengikuti proses pendidikan profesi guru tersebut.

Catat Tanggalnya

Selain mengecek akun dan memeprsiapakan berkas, guru madrasah juga harus mengetahui tanggal lapor diri hingga perkuliahan hingga pendalaman materi dimulai.

9-12 November 2026: Lapor diri dan unggah dokumen melalui LTPK penempatan.