Sarjana Pendidikan Tak Melulu jadi Guru, Ini Deretan Instansi dan Formasi CPNS yang Bisa Dicoba

RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan tidak akan lama lagi dibukan oleh pemerintah untuk mencari SDM kompeten di bidangnya.

Salah satu lulusan S1 yang bisa mengikuti seleksi CPNS ini yaitu lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd). Kendati demikian, tamatan ini tidak meski harus mendapaftar diri mereka menjadi seorang guru.

Mengingat ada beberapa instansi dan formasi yang bisa dilamar oleh lulusan sarjana pendidikan pada seleksi CPNS tahun 2026 ini.

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Lantas, apa saja formasi dan instansi yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

Jika berkaca pada CPNS tahun 2024, berikut instansi yang membuka formasi untuk lulusan pendidikan, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @seleksicpns_id:

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Arsiparis Ahli Pertama

Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Mandarin

Kementerian Sosial

Penyuluh Sosial Ahli Pertama

Instruktur Ahli Pertama

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Analis Kebijakan Ahli Pertama

Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Kementerian PUPR

Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama

Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama

Analis Pembiayaan Insfrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kemendikbudristek