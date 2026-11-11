Sarjana Pendidikan Tak Melulu jadi Guru, Ini Deretan Instansi dan Formasi CPNS yang Bisa Dicoba
RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan tidak akan lama lagi dibukan oleh pemerintah untuk mencari SDM kompeten di bidangnya.
Salah satu lulusan S1 yang bisa mengikuti seleksi CPNS ini yaitu lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd). Kendati demikian, tamatan ini tidak meski harus mendapaftar diri mereka menjadi seorang guru.
Mengingat ada beberapa instansi dan formasi yang bisa dilamar oleh lulusan sarjana pendidikan pada seleksi CPNS tahun 2026 ini.
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Lantas, apa saja formasi dan instansi yang dimaksud? Berikut penjelasannya.
Jika berkaca pada CPNS tahun 2024, berikut instansi yang membuka formasi untuk lulusan pendidikan, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @seleksicpns_id:
Kejaksaan Negeri
- Arsiparis Ahli Pertama
- Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Mandarin
Kementerian Sosial
- Penyuluh Sosial Ahli Pertama
- Instruktur Ahli Pertama
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
Kementerian PUPR
- Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
- Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
- Analis Pembiayaan Insfrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kemendikbudristek
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