Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pendidikan

Sarjana Pendidikan Tak Melulu jadi Guru, Ini Deretan Instansi dan Formasi CPNS yang Bisa Dicoba

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi lulusan sarana pendidikan lulus seleksi CPNS. (Foto: Instagram @seleksicpns_id)
Ilustrasi lulusan sarana pendidikan lulus seleksi CPNS. (Foto: Instagram @seleksicpns_id)

Advertisement

RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikabarkan tidak akan lama lagi dibukan oleh pemerintah untuk mencari SDM kompeten di bidangnya. 

Salah satu lulusan S1 yang bisa mengikuti seleksi CPNS ini yaitu lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd). Kendati demikian, tamatan ini tidak meski harus mendapaftar diri mereka menjadi seorang guru. 

Mengingat ada beberapa instansi dan formasi yang bisa dilamar oleh lulusan sarjana pendidikan pada seleksi CPNS tahun 2026 ini. 

Advertisement

Baca Juga: 38 Ribu Lebih Guru Madrasah akan Ikut PPG Dalam Jabatan 2026, Catat Tanggalnya

Lantas, apa saja formasi dan instansi yang dimaksud? Berikut penjelasannya. 

Jika berkaca pada CPNS tahun 2024, berikut instansi yang membuka formasi untuk lulusan pendidikan, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @seleksicpns_id:

Advertisement

Kejaksaan Negeri

  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Mandarin

Kementerian Sosial

  • Penyuluh Sosial Ahli Pertama
  • Instruktur Ahli Pertama

Baca Juga: Cara Pengkinian Data BSU 2026 Lewat Aplikasi JMO, Cukup Pakai HP

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Kementerian PUPR

  • Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
  • Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
  • Analis Pembiayaan Insfrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kemendikbudristek

Advertisement
Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @seleksicpns_id
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Mau Daftar CPNS? Jangan Lupa Siapkan 7 Dokumen Ini

Mau Daftar CPNS? Jangan Lupa Siapkan 7 Dokumen Ini

Berikut dokumentasi yang harus dipersiapkan jika ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

CPNS 2026 Dibuka, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu dan Bisa Ikut Seleksi ASN 2027

CPNS 2026 Dibuka, PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu dan Bisa Ikut Seleksi ASN 2027

Pemerintah memastikan CPNS 2026 dibuka untuk mendukung program prioritas. PPPK Paruh Waktu juga akan diangkat menjadi Penuh Waktu.

CPNS 2026 Dibuka November, 4 Formasi Ini Jadi Prioritas Pemerintah

CPNS 2026 Dibuka November, 4 Formasi Ini Jadi Prioritas Pemerintah

Rekrutmen CPNS 2026 direncanakan dibuka November. Pemerintah memprioritaskan ASN untuk beberapa posisi dan bidang berikut ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer