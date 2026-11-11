Sekolah Vokasi IPB Racik Strategi Copywriting Wisata Saung Eling dan AEWO di Bogor

RADAR BOGOR - Mengubah konten media sosial agar tak sekadar indah dilihat tetapi juga mampu menyentuh emosi pembaca menjadi fokus utama program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Sekolah Vokasi IPB University.

Dosen dan praktisi pemasaran digital dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media turun langsung menggelar kegiatan "Pendampingan Pembuatan Storytelling dan Copywriting bagi Admin Medsos Saung Eling dan AEWO" di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan pendampingan intensif yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini bertempat di salah satu saung bernuansa alami Saung Eling, Jalan Lembur Sawah, Bogor. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberlanjutan dari pelatihan tahun 2025 lalu.

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Berdasarkan analisis pre-kegiatan, meski pengelola tempat wisata sudah mahir memproduksi foto dan video berkualitas tinggi, tingkat engagement seperti like, share, dan komentar pada akun Instagram mereka masih tergolong rendah. Hal tersebut terjadi karena teks penyerta (caption) yang digunakan masih kaku dan bergantung pada hasil olahan kecerdasan buatan (AI).

Untuk mengatasi kendala tersebut, para akademisi IPB University—termasuk Dr. Suparman selaku Penanggung Jawab PPM Prodi Komunikasi Digital dan Media serta Dr. Hudi Santoso sebagai Ketua Prodi—hadir mendampingi peserta secara intensif. Turut hadir pula Ketua Komunitas UMKM Kumbang Mulyaharja Bangkit, Yunto Mardanus, serta Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Mulyaharja, Rosani Sutawijaya, yang mewakili pihak kelurahan.

Advertisement Pemerintah kelurahan menyambut baik inisiatif ini. Pendampingan membuat caption menggunakan teknik storytelling dan copywriting diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi para pengelola.

“Semoga kegiatan pendampingan ini dapat menambah keterampilan SDM untuk memajukan destinasi wisata di Kelurahan Mulyaharja,” ujar Rosani Sutawijaya dalam sambutannya.

Saat membuka acara, Dr. Suparman menegaskan pentingnya menyisipkan narasi yang relevan dan menyentuh emosi audiens. “Konten yang sudah bagus akan lebih relevan jika ditambah sentuhan emosional melalui teknik storytelling pada caption.

Tujuan adalah agar audien merasa terhubung secara personal dengan isi konten. Caption yang baik tidak sekadar menjelaskan apa yang terjadi di dalam video, tetapi juga menyampaikan makna, nilai, dan empati di baliknya. Sentuhan emosi berperan penting untuk membangun kedekatan, meningkatkan interaksi (engagement), dan memperkuat pesan video,” terangnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat oleh dua dosen sekaligus praktisi pemasaran digital Sekolah Vokasi IPB, Tasya Camila Hamdani, M.Med.Kom., dan Alfi Rahmawati, M.Si. Sesi berikutnya diisi dengan praktik langsung meracik caption dari materi video dan foto yang telah dipersiapkan peserta jauh hari sebelum kegiatan. Hasil karya para admin medsos tersebut langsung dievaluasi dan diberi masukan konstruktif oleh tim mentor.