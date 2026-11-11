‎Universitas Tazkia Gelar Wisuda ke-22, Fokus Pengabdian Pengembangan Digital Industri Halal

RADAR BOGOR - Universitas Tazkia menggelar wisuda ke-22 pada tahun 2026 di Kampus Universitas Tazkia, Kabupaten Bogor.

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‎Wakil Rektor III Universitas Tazkia, Dr. Yaser Taufik Syamlan menyampaikan Kampus Tazkia yang berfokus pada ekonomi syariah melakukan kegiatan wisuda ke-22.

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‎"Wisuda yang ke-22 Tazkia, pada dasarnya sudah 26 tahun ya memang fokusnya ke ekonomi syariah, keuangan syariah dan industri halal," ujar Yaser Rabu, 11 November 2026.

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‎Pada wisuda ke-22 saat ini, sekitar 200 mahasiswa dinyatakan lulus dari Universitas Tazkia terdiri dari mahasiswa Strata 1 (S1), Pascasarjana (S2).

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‎"Hari ini sekitar 200-an wisudawan baik dari Pascasarjana S2, ataupun S1, jadi kalau dari S1 berarti mereka yang masuk angkatan tahun 2022, untuk S2 rata-rata dua tahun lalu tahun 2024," jelasnya.

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‎Sebelum nantinya masuk ke dunia kerja, Yaser menyampaikan mereka para wisudawan telah meniti karier sebelum lulus di Universitas Tazkia.

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‎Universitas Tazkia, kata dia, telah mendidik mahasiswa masuk ke dunia kerja saat mereka masih berada di bangku kuliah pada semester enam.

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‎"Sebenarnya kami mendorong anak-anak untuk mulai lebih awal membangun karir. Jadi tak hanya karier saja, dengan cara apa, sebenarnya sudah masuk ke dunia kerja sejak semester 6 dari mulai magang, malah mungkin sekitar 60 persen dari anak-anak lanjut di sana," paparnya.

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Yaser juga menyampaikan tak hanya pada saat wisuda saja, sejak awal pihaknya mendorong para mahasiswa untuk turun ke industri.

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‎Terlebih, Universitas Tazkia juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga syariah dan sering datang ke kampus untuk mencari mahasiswa yang akan dipekerjakan.

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‎"Sekarang kami dorong seperti tadi, bahwa mereka tidak hanya kerja di lembaga keuangan syariah, tetapi mereka juga harus jadi nasabah, makanya kami sekarang mendorong mereka memulai bisnis saat kuliah," imbuhnya.

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‎Selain itu, ia menambahkan, rektor dan juga pembina Universitas Tazkia, Prof. Dr. H Muhammad Syafi'i Antonio telah membantu sekitar 20 bank konvensional mualaf menjadi bank syariah.

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‎"Beliau sudah membantu 20 bank syariah 20 bank konvensional mualaf ke bank syariah kemudian ada 7 sampai 10 asuransi syariah dari konvensional ke syariah juga," tuturnya.

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‎Ke depan, ia melanjutkan, Universitas Tazkia berfokus pada pengembangan digital industri halal. Terlebih, Universitas Tazkia memiliki program konsentrasi baik di S1 dan S2 yang mendukung Pengambangan industri halal.

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‎Tak hanya itu, Universitas Tazkia juga masif setiap tahun ke 400 sekolah untuk melakukan dakwah ekonomi syariah, literasi ekonomi syariah kepada generasi muda.

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‎"Biasanya kami memberi tahu mahasiswa cara mengatur uang yang benar supaya mereka tidak terjebak aktivitas terlarang, bagaimana menyikapi cripto, kalau mau investasi bagi anak muda bagaimana dan kami sekarang kini memiliki game ekonomi syariah juga agar lebih mengenal ekonomi syariah sejak dini," pungkasnya. (abl)