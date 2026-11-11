Wisuda ke-22, Universitas Tazkia Dorong Tranformasi SDM dan Inovasi Keuangan Syariah Global

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‎Dari tema itu, Universitas Tazkia konsen untuk bagaimana umat Islam bisa lebih partisipatif dalam pembangunan ekonomi bangsa dan bisa memperbaiki moralitas ekonomi bangsa.

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‎"Yang kedua ini sangat penting, yang pertama partisipasi passion umat rasio umat Islam dalam membangun Indonesia kecil, teman-teman bisa bandingkan misalnya BUMN itu berapa persen rekan-rekan kita yang non muslim berapa persen yang muslim itu partisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional berapa persen," ungkapnya.

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‎Karena partisipasi yang kecil, lanjut dia, maka kemampuan umat untuk membangun infrastruktur ibadah juga akan kecil. Karena, infrastruktur dakwah Islam baik masjid, madrasah, pesantren, maha tahfidz yatim piatu berasal dari infaq soqadoh.

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‎"Zakat infaq soqadoh datangnya dari mana? Bukan dari madrasah, pesantren. Pesantren, madrasah penerima zakat infaq sodaqoh. Zakat infaq sodaqoh datang dari bisnis datang dari profit dari aset dari income tiga itu income profit aset," paparnya.

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‎Kemudian untuk income profit aset, menurutnya tentu saja berasal dari kegiatan ekonomi dan perdagangan. Maka, kalau kegiatan ekonomi dan perdagangan kecil berdampak terhadap income profit aset.

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‎Oleh karena itu, dengan persoalan tersebut, yang harus didorong yakni porsi keterlibatan umah Islam dalam passion gross product.

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‎Selain itu, ia menambahkan bahwa, saat dirinya mengikuti kajian dari Prof. Dr. Didin S Damanhuri menerangkan bahwa BUMN berkontribusi pembangunan bangsa hanya sekitar 24-25 persen.

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‎Sementara, konglomerasi oligarki di atas 48 persen. Sektor informal sekitar 10 persen, lalu 8-10 persen dari UMKM.

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‎"Umat itu berada di 10 persen yang sektor informal sama yang UMKM itu. Jadi dengan kata lain, kita itu cuman 8+10," ujarnya.

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‎Maka dari itu, menurut Syafi'i untuk lebih besar keterlibatan umat Islam dalam pembangunan bangsa, ia mendorong menciptakan entrepreneurship, profesionalisem yang bagus.

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‎"Kedua bagaimana 'turut' memperbaiki moralitas ekonomi, sekarang ini terjadi saat ini dekadensi moral," pungkasnya. (abl)