Kendalikan Pikiran, Kalahkan Ketakutan dan Berdamai dengan Diri Sendiri

RADAR BOGOR - Teruslah berbahagia di hari Jumat 13 November 2026 ini.

Janganlah terlalu sibuk mencari jawaban ke luar, ketika sesungguhnya sumber dari banyak jawaban justru tersembunyi di dalam diri sendiri.

Dalam perjalanan hidup, sering kali kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari siapa yang salah, apa yang menjadi penyebab masalah, dan dari mana datangnya kesulitan yang kita hadapi.

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Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri.

Advertisement Jangan-jangan, sesuatu yang selama ini kita cari justru ada di dalam diri kita?

Ada sebuah pemikiran yang patut kita renungkan.

"Salah satu cara untuk menemukan kunci yang hilang itu, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan masuk dan mencari ke dalam."

Kutipan ini, mengingatkan kita bahwa perjalanan menemukan solusi tidak selalu harus dimulai dengan melihat ke luar.

Terkadang, kita perlu masuk lebih dalam, menyelami pikiran, memahami perasaan, mengevaluasi sikap, dan berani mengakui kekurangan diri sendiri.