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Pendidikan

Biar Nggak Gampang Panik, Coba 6 Rahasia Tetap Tenang

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Ada beberapa rahasia tetap tenang.
Ada beberapa rahasia tetap tenang.

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RADAR BOGOR - Ketika masalah datang bertubi-tubi, tidak semua orang mampu menghadapinya dengan kepala dingin. 

Situasi yang awalnya masih bisa dikendalikan justru terkadang berubah semakin rumit akibat reaksi spontan, emosi berlebihan, hingga keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang.

Pernah berada dalam kondisi ketika suasana mendadak kacau, pesan masuk tanpa henti, suara orang-orang meninggi, dan berbagai persoalan muncul bersamaan? 

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Dalam situasi seperti itu, kemampuan mengendalikan diri menjadi salah satu hal paling penting.

Sebab, tidak jarang persoalan sebenarnya bukan terletak pada besarnya masalah, melainkan bagaimana seseorang merespons keadaan tersebut.

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Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto, membagikan sejumlah cara untuk melatih ketenangan diri ketika menghadapi situasi penuh tekanan.

Menurutnya, tetap tenang bukan berarti seseorang tidak memiliki masalah atau tidak merasakan kecemasan. 

Namun, kemampuan tersebut berkaitan dengan cara mengendalikan respons agar tidak memperburuk keadaan.

Ada 6 kebiasaan yang dapat dilatih agar seseorang tidak mudah terbawa kepanikan.

1. Beri Jeda Sebelum Mengambil Tindakan

Kebiasaan pertama yang perlu dibangun adalah menghentikan reaksi spontan. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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